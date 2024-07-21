Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50. yıl mesajları: İki devletli çözüm vizyonu çok kıymetlidir

Kalabalık bir heyetle Lefkoşa’ya giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi geçit töreninde Kıbrıs Türk halkına, Rum yönetimi ve Yunanistan ile dünyaya bir dizi mesaj verdi. Erdoğan, 1974 Barış Harekâtı’nın siyasi liderleri, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, yardımcısı Necmettin Erbakan, Kıbrıs davası için mücadele eden Alpaslan Türkeş ile Kıbrıs direnişinin sembol isimleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ı rahmetle andı.

İKTİDAR-MUHALEFET TEK YÜREK

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre; TBMM’de iktidar ve muhalefetin oybirliğiyle kabul edilen iki devletli çözümü içeren Kıbrıs Tezkeresi’ne işaret eden Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bugün, tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. İktidar-muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız, Türkiye’nin ve Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Burası bize sadece şehitlerimizin değil aynı zamanda Hazreti Osman’ın, sahabenin, bu toprakları fetheden kahraman ecdadımızın da emanetidir. İnşallah bu emanete sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

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TAM 50 YIL ÖNCE BUGÜN

1963-1974 yılları, Kıbrıs Türkleri için adanın yüzde 3’lük bir kısmına hapsedildikleri kan, gözyaşı, zulümle dolu bir dönem demektir. Kıbrıs Türk halkı, hem kurucusu ve ortağı olduğu devletten dışlanıyor hem de eli kanlı EOKA’nın insanlık dışı baskı ve saldırılarına maruz kalıyor. Ada’ya konuşlandırılan Birleşmiş Milletler Barış Gücü bile cinnet furyasını durduramadı, katliamın önüne geçemedi. 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs Türkü’nün varlığına kasteden, insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştır. Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü’nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. 20 Temmuz 1974, anavatan ve garantör ülke olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimiz ile tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukla harekete geçtiğimiz tarihtir.

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AYNI SUDA İKİ KEZ YIKANILMAZ

Bölgede devam eden çatışmalar karşısında tüm Ada’nın güvenliğini tehdit etme riski olan son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Ada’daki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. ‘Müzakerelere, yıllar önce İsviçre’de bıraktığımız yerden devam edelim’ demenin kimseye faydası yoktur. Bakın biz müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs’ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız. Bugüne kadar çözümü samimiyetle isteyen, bunun için fedakârlıkta bulunan, riski alan, irade sergileyen taraf Kıbrıs Türkü ve Türkiye olmuştur. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ın 2023 Nisan ayında Cenevre’de yapılan toplantıda ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonu çok kıymetlidir. Kıbrıs Türk tarafı, Rum tarafıyla her alanda eşit olarak müzakere masasına oturmalıdır. O yüzden ‘Çözüm istiyorsanız Kıbrıs Türkü’nün müktesep haklarını tescil edin’ diyoruz. Ada’nın garantör ülkelerinin liderlerinin her iki devleti de beraberce ziyaret edecekleri günleri de göreceğimizi ümit ediyorum.”

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TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

Bu içten temenniyi Washington’daki NATO Zirvesi’nde görüştüğü Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e de bizzat söylediğini bildiren Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog zemininin güçlendirilmesinin, Kıbrıs meselesinin çözümüne de şüphesiz katkı yapacağını söyledi.

ALİYEV DİRAYETLİ DURDU

Erdoğan, Şuşa’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’ne, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı davet eden Azerbaycan Lideri’yle ilgili de “Sergilediği dirayet için Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev’e de bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

DUYDUM Kİ MİÇOTAKİS DE GÜNEY’DEYMİŞ

‘DENDIAS GİBİ BİZE SATAŞMA’ DEDİM

Ada’nın güneyinde maalesef kendilerini Kıbrıs Adası’nın tek hâkimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. Öyle bir vahametle karşı karşıyayız ki Rum Lider, EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor. Geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis ile yurtdışında bir araya geldik ve kendilerine ‘Ayın 20’sinde biz Kuzey Kıbrıs’tayız. Duydum ki sen de Güney’desin. Herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın.’ Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. ‘Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok’ dedik, yola devam.

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KKTC’Lİ ÖĞRENCİLERE HARÇ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘yabancı öğrenci statüsünde’ olmaları nedeniyle yüksek öğrenim ücretlerinden şikâyet eden KKTC’li öğrencilere müjde verdi: “Temmuz ayı itibarıyla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık. Aldığımız bu kararın Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türkü öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

TÜRK SİYASETİ TAM KADRO LEFKOŞA’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onur konuğu olduğu törenlere, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli, YRP Lideri Fatih Erbakan, İYİ Parti Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile bakanlar Hakan Fidan, Yaşar Güler, Mahinur Göktaş, Alparslan Bayraktar, Kemal Memişoğlu ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler katıldı. Azerbaycan’dan milletvekilleri de törenlerde yerlerini aldı.