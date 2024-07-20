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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Türk donanmasından gövde gösterisi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlama törenleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. KKTC'deki kutlama törenlerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni düzenlendi. Törende, 2 Bayraktar AKINCI TİHA da uçuş gerçekleştirdi. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan paraşütçü komandoları temsilen paraşütle atlarken, Bayraktar İHA ve helikopterler tören alanı üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

20.07.2024 - 18:33 |
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Türk donanmasından gövde gösterisi

KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Türkiye'den geniş katılımla kutlandı.- Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, DSP Genel Başkanı Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ve HÜDA PAR Genel Sekreteri Demir ile çok sayıda bakan, siyasi parti temsilcisi ve milletvekili de katıldı.

TCG ANADOLU VE 50 GEMİ İLE GEÇİT TÖRENİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla 50 gemi ile geçit töreni icra edildi

GÖVDE GÖSTERİSİ

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde 2 Bayraktar AKINCI TİHA uçuş gerçekleştirdi.

Törende askerler, gaziler ve mücahitler ile son dönemde üretilen savunma sanayi araçları geçiş yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılında Türk donanmasından gövde gösterisi

ERDOĞAN'I DUYGULANDIRAN HEDİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte portresinin işlendiği filografi tablo hediye edildi.

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MSB'DEN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığı,Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen, Beşparmak Dağları'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazısının fotoğrafını paylaştı.

Kıbrıs Barış Harekatının 50. yılında Türk donanmasından gövde gösterisi

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN KKTC PAYLAŞIMI

Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü kutlu olsun! Yeryüzünde, gökyüzünde barış ve güvenlik için çalışan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz" denildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde tarihi görüntüler! 50 gemiyle geçit töreni, Türk Yıldızları, AKINCI TİHA...
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