Bakan duyurdu! Yeni ücret tarifesi 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'CMK Ücret Tarifesi' ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, yaptığı paylaşımda, "CMK Ücret Tarifesi, ilgili yönetmeliğin 9'uncu maddesine göre; 'Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblağ, her yıl aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen tarifede gösterilir. Buna göre: CMK Asgari Ücret Tarifesi, her yıl; aralık ayında hazırlanır, Resmi Gazete'de yayınlanır ve Ocak ayının 1'inci günü de yürürlüğe girer. Bu süreç devam etmektedir. Yeni CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecektir" açıklamasında bulundu.



'65 BARONUN OLAĞAN DIŞI BİR DURUM VARMIŞ GİBİ BİLDİRİ YAYINLAMALARI KABUL EDİLEMEZ'



Bozdağ, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:



"Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usul, baroların da malumudur. Bu gerçeği bilmelerine rağmen, 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez. 21/12/2022 tarihinde CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması bir hakkın süistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir. Kimsenin hukuki yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramaması, hakkını daha iyi arayabilmesi ve kendini daha iyi savunabilmesi için yeni bir adli yardım sistemi kuracağız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir."