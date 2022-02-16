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Bakan Çavuşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

16.02.2022 - 14:49 |
Bakan Çavuşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlunun Covid-19 testi pozitif çıktı

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