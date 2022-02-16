TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop: Ä°tibarlarÄ±nÄ± muhafaza etmeye davet ediyoruz

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) BaÄŸÄ±msÄ±z Daimi Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu'nun TÃ¼rkiye ziyareti kapsamÄ±nda Ä°stanbul'da dÃ¼zenlediÄŸi "MÃ¼slÃ¼manlar KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Ä°hlalleri" temalÄ± seminere video mesaj gÃ¶nderdi.Â

TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, "UluslararasÄ± siyasetin Ã¶nemli kÄ±rÄ±lmalar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemden geÃ§iyoruz. YeryÃ¼zÃ¼nÃ¼n herhangi bir noktasÄ±nda yaÅŸanan ve herhangi bir ferdin etkilendiÄŸi geliÅŸmelerin bir baÅŸka yeri ve insanlarÄ± daha Ã¶nce hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar etkileyebildiÄŸi, ilgilendirdiÄŸi yeni bir gerÃ§eklikle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. ArtÄ±k sadece kenar Dicle'de kurdun kaptÄ±ÄŸÄ± koyuna karÅŸÄ± deÄŸil, Sakarya'dan Nil'e, Tuna'dan Kongo nehrine kadar dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±ndaki kuzulardan sorumluyuz" dedi.Â

"HUKUK DEVLETÄ°NÄ°N EN Ã–NCELÄ°KLÄ° VASFI VE VAZÄ°FESÄ°DÄ°R"

Åžentop, "Ä°nsaniyet olarak benzersiz bir ÅŸekilde sÄ±nava tabi tutulduÄŸumuz farklÄ± bir zamanÄ± tecrÃ¼be ediyoruz. Ãœst Ã¼ste yaÅŸanan savaÅŸlar, iÃ§ Ã§atÄ±ÅŸmalar, terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±, ekonomik krizler, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ dalgalarÄ±, salgÄ±nlar, iklim ve Ã§evre sorunlarÄ± gibi daha nice hadiseler bÃ¼yÃ¼k insani krizlere meydan verdiÄŸi gibi bizleri toplumsal bazÄ± sÄ±namalarla da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±yor. Ekonomiden gÃ¼venliÄŸe, eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa hayatÄ±n her sahasÄ±nda ciddi yansÄ±malarÄ± olan bu hadiseler, yeni paradigmalar, hassasiyetler, kÄ±rÄ±lganlÄ±klar, ayrÄ±ÅŸmalar ve kutuplaÅŸmalarÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Var olanlarÄ± da daha derinleÅŸtirdi. Ancak ortaya Ã§Ä±kan gÃ¼Ã§lÃ¼ kutuplaÅŸma ve problemler maalesef demokrasiyi ayakta tutan kurumlara da zarar veriyor. HoÅŸgÃ¶rÃ¼, Ã§oÄŸulculuk ve birlikte yaÅŸama gibi ilkelerin aÅŸÄ±lmasÄ±na sebep olur. KutuplaÅŸma aynÄ± zamanda toplumun tamamÄ±na yayÄ±larak gÃ¼nlÃ¼k etkileÅŸimleri ve iliÅŸkileri zehirleyecek kadar insan hayatÄ±nÄ± etkileyebiliyor. DÃ¼nyada Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, yabancÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ve Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k giderek ve maalesef yÃ¼kseliyor. Maalesef bu durum hastalÄ±klÄ± bir sosyal vaka olmanÄ±n Ã¶tesinde devlet politikalarÄ±nda da yer buluyor. Son 20 yÄ±lda en yaygÄ±n Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k biÃ§imlerinden biri haline gelen Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tezahÃ¼rlerine, bÃ¼tÃ¼n coÄŸrafyalarda kamuda ve devlette sosyal ve geleneksel medyadan akademiye, uluslararasÄ± kuruluÅŸlardan yargÄ± organlarÄ±na kadar bÃ¼tÃ¼n mecralarda ÅŸahit oluyoruz. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki insanlarÄ±n dinini ya da inancÄ±nÄ± ifade etme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ en temel insan haklarÄ±ndan biridir. Ve fertlerin temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin garanti altÄ±na alÄ±nmasÄ± hukuk devletinin en Ã¶ncelikli vasfÄ± ve vazifesidir" diye konuÅŸtu.Â

"HAKLARINI GASP EDEN UYGULAMALAR YÃœRÃœRLÃœÄžE KONULMAKTA"

Mustafa Åžentop, " BatÄ± Trakya MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk azÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve on iki adalarda yaÅŸayan TÃ¼rk okulunun Lozan AntlaÅŸmasÄ± ve Evrensel Ä°nsan HaklarÄ± normlarÄ± hilafÄ±na temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerden yÄ±llardÄ±r mahrum bÄ±rakÄ±lmasÄ±, baskÄ±cÄ± politikalar ve Ã§ifte standartlar sebebiyle sosyoekonomik kalkÄ±nmalarÄ±n engellenmesidir. Yunanistan'da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk azlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n etnik kimlikleri inkar edilerek eÄŸitim haklarÄ±nÄ± gasp eden uygulamalar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulmakta. Kendi vakÄ±flarÄ± Ã¼zerinden tasarruf imkanlarÄ± kÄ±sÄ±tlanmakta ve hayatÄ±n her alanÄ±nda ayrÄ±mcÄ± bir mevzuata tabi tutulmaktadÄ±rlar. Yunanistan'da MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±k haklarÄ±nÄ±n hiÃ§e sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu Ã§aÄŸ dÄ±ÅŸÄ± uygulamalara karÅŸÄ± Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Ã¼yeleri olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde tepki gÃ¶stermemiz ve MÃ¼slÃ¼man TÃ¼rk kardeÅŸlerimizle dayanÄ±ÅŸma serinlenmeye devam ederek mÃ¼ftÃ¼leri dinlememiz bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Benzer ÅŸekilde KÄ±brÄ±s'ta Ã§Ã¶zÃ¼me evet diyen MÃ¼slÃ¼man KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n hiÃ§bir hukuki zemini olmayan insan haklarÄ±yla baÄŸdaÅŸmayan izolasyonlara maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hepimiz biliyoruz. KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸ dÃ¼nyayla entegrasyonu engellenmekte, ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, spor gibi temel haklarÄ± bile yok sayÄ±lmaktadÄ±r. KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ± adanÄ±n ortak sahibi KÄ±brÄ±s TÃ¼rkleriyle iktidarÄ± ve refahÄ± paylaÅŸmak istememektedir. Bu sebeple KÄ±brÄ±s meselesine yÄ±llardÄ±r devam eden mÃ¼zakerelerde Ã§Ã¶zÃ¼m bulunamamÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼slÃ¼man KÄ±brÄ±s TÃ¼rk halkÄ± ise Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in her zaman iyi niyetle gayret gÃ¶stermiÅŸtir. MÃ¼slÃ¼man KÄ±brÄ±s TÃ¼rkleriyle temaslarÄ±mÄ±zÄ± ve iliÅŸkilerimizi geliÅŸtirmek ve onlarÄ±n Ä°Ä°T faaliyetlerine katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± desteklemek gerek. BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri'nin Ã§aÄŸrÄ±larÄ±, gerekse Ä°Ä°T'nÄ±n karar ve bildirileri Ã§erÃ§evesinde hepimizin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼dÃ¼r. Bu baÄŸlamda baÅŸta BM olmak Ã¼zere uluslararasÄ± camianÄ±n ve insan haklarÄ±nÄ±n tayinini ve denetimini elinde bulundurduÄŸu iddiasÄ±ndaki diÄŸer kuruluÅŸlarÄ±n insan hakkÄ± ihlallerinin ve Ä°slam dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± tepki gÃ¶stermelerinin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilkelere sadakatin gereÄŸi olduÄŸuna inanÄ±yoruz. Bu kuruluÅŸlarÄ± beyanatlarÄ±nÄ±n ve aldÄ±klarÄ± kararlarÄ±n gereÄŸini yerine getirmeye ve itibarlarÄ±nÄ± muhafaza etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandÄ±.Â