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SiyasetMustafa Sarıgül: Siyaseti yuvarlak masalarda değil, halkın içinde yapmaya devam edeceğiz
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Mustafa Sarıgül: Siyaseti yuvarlak masalarda değil, halkın içinde yapmaya devam edeceğiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Bizim hiçbir ittifakla yakınlığımız, temasımız yok. Biz milletimizle ittifak yapmaya devam edeceğiz. Siyaseti kulislerde, lobilerde, yuvarlak masalarda değil, sokakta ve halkın içinde yapmaya devam edeceğiz” dedi.

16.02.2022 - 14:14 |
Mustafa Sarıgül: Siyaseti yuvarlak masalarda değil, halkın içinde yapmaya devam edeceğiz

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amasya’da düzenlediği basın toplantısında 6 muhalefet partisi liderinin buluşmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Mustafa Sarıgül, “Sokakta yurttaşlarımızla sorumluluğumuzun bilinci içinde siyaset yapacağız. Bizde sen, ben kavgası, pazarlık yok. Bizim koltuk derdimiz yok. Bizim derdimiz; yoksulluğun yok olması, kuyrukların ortadan kalkması ve milyonlarca yurttaşımızın huzurlu, mutlu bir şekilde evinde oturması, elektrik ve doğal gaz faturalarının geri alınmasıdır. Yuvarlak masalar daha çok kurulur” diye konuştu.

“Muhalefet partileri ABD Başkanı Biden’e hesap sormalı”

ABD Başkanı Joe Biden’in “Türkiye’de iktidarı değiştirmek için muhalefet partilerine destek vermek lazım” sözlerine tepki gösterdiklerini hatırlatan TDP lideri Sarıgül, “Amerika Birleşik Devletleri başkanına biz nasıl hesap soruyorsak Türkiye’deki muhalefet partileri korkmadan, çekinmeden, medeni cesaretimizle, bütün gücümüzle o siyasi partilerde bu hesabı sormalılar” ifadelerini kullandı.

“Savunma sanayiinde yapılan çalışmalar, İHA’lar son derece önemli”

İktidar olmaları durumunda pahalılığı 'ekonomik milliyetçilik' ile kendilerinin önleyeceğini söyleyen ve Türkiye Değişim Partisi olarak kötülemek, karalamak için yollarda bulunmadıklarını kaydeden Sarıgül, “Çare bulmak için yollardayız. Türkiyemizin hayrına, yararına olan her projeyi yoğun bir şekilde destekleriz. Mesela savunma sanayi konusunda yapılan çalışmalar son derece önemlidir ve son derece değerlidir. İHA’lar son derece önemlidir ve son derece değerlidir” ifadelerini kullandı.
Toplantıda, TDP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Şaban Gürbüz, İl Başkanı Ümit Gür, Gençlik Kolları Genel Başkanı Kenan Urgun ve çevre kentlerin il başkanları da yer aldı.

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