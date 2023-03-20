Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e net NATO mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 yıl sonra dışişleri bakanları düzeyinde Mısır'a yapılan ziyaretle ve dış politikalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Mısır'la karşılıklı büyükelçi atanması hakkında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Cumhurbaşkanları bir araya gelirse onlar açıklasınlar diye planlıyorduk. Şimdi seçim zamanında bu bir araya gelme gecikirse, o zaman tekrar Cumhurbaşkanlarına arz edeceğiz, belki bir sonraki ziyarete hazırlanırız.'

Finlandiya'nın NATO üyeliği için onay alması sonrası İsveç'in tavrında bir değişiklik olup olmadığı sorusuna Çavuşoğlu şu yanıtı verdi;

'Geçtiğimiz Cuma günü İsveç Dışişleri Bakanı'yla da görüştüm. Finlandiya'yla ilgili böyle bir karar açıklayacağımızı, önce bizden duymalarını istediğimizi, ikili ilişkilerimize verdiğimiz önem ve onlara olan saygımızdan dolayı medyadan duymalarını istemediğimizi söyledim. Kendisi de, umarım NATO Zirvesi'nden önce bizim ki de sonuçlanır dedi. Ben de size bağlı dedim'