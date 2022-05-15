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Bakan Çavuşoğlu ve Blinken'den Finlandiya ve İsveç görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını görüştüğünü ifade ederek, iki ülkenin üyeliği konusunda uzlaşmaya varılabileceğinden emin olduğunu aktardı.

15.05.2022 - 23:38 |
Bakan Çavuşoğlu ve Blinken'den Finlandiya ve İsveç görüşmesi

Almanya'nın Başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenleyen Blinken, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme ya da NATO oturumları hakkında detay vermeyeceğini belirterek, “Konu İsveç ve Finlandiya'ya ve onların NATO'ya muhtemel üyeliklerine gelince, bu bir süreçtir. Ve NATO bir diyalog yeridir, tartışma yeridir. Sahip olabileceğimiz farklılıklar hakkında konuşmak için bir yer. Finlandiya ve NATO için çok güçlü bir destek duydum. Eğer ittifaka katılmayı seçerlerse bu konuda fikir birliğine varacağımızdan çok eminim” dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı üçlü görüşmede hem de NATO toplantısında İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği desteği gündeme getirdiklerini açıklamıştı.

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