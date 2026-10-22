Kış ayı öncesi Kara Kış Desteği’ni yüzde 32 arttı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım hizmetleri kapsamında, artan temel ihtiyaç giderleri ve kış dönemindeki ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Kara kış destek tutarını artırdı. Bu doğrultuda, Muğla Kart sosyal yardımından faydalanan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilerek tek seferlik sosyal yardım alan vatandaşlara yılda bir kez, mevcut sosyal yardımlarına ek olarak verilen Kara kış destek tutarı yüzde 32 artırılarak 9 Bin TL olarak belirlendi.

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12 bin aileye 40 milyon destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve paylaşmanın güçlendiği bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kış Desteği ile Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kış dönemindeki temel ihtiyaçlarını karşılamalarının kolaylaştırılmasını ve artan giderlerinin ekonomik etkisinin hafifletilmesini amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı ‘Kara Kış Destek Paketi’ uygulaması ile 12 bin 185 aileye 40 Milyon 292 Bin 550 TL’lik destek sağladı.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal dayanışmayı artıran, vatandaşları ekonomik olarak destekleyen ve yüzlerini bir nebze olsun güldüren projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

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Başkan Aras; "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlarda hemşehrilerimizin yanında olmak, onların yüzlerini güldürmek, aile ekonomisine katkı sağlamak ve en önemlisi de onların yalnız olmadığını hissettirmek için sosyal destek projelerimize devam ediyoruz. Kara kış desteğimizle hemşehrilerimizin soğuk kış günlerinde bir nebze olsun yanlarında oluyor, yuvalarının sıcacık olmasını sağlıyoruz. Tüm Muğla’mızı kucaklayan, hemşehrilerimizin yüzlerini güldüren proje ve hizmetlere devam edeceğiz" dedi.