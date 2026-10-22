Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKış ayı öncesi Kara Kış Desteği’ni yüzde 32 arttı
HaberlerGündem Haberleri Kış ayı öncesi Kara Kış Desteği’ni yüzde 32 arttı

Kış ayı öncesi Kara Kış Desteği’ni yüzde 32 arttı

22.10.2026 - 23:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Kış ayı öncesi Kara Kış Desteği’ni yüzde 32 arttı

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerinin yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış ayı öncesi Kara Kış Desteği’ni yüzde 32 artırdı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlatılan ve yılda bir kez verilen Kara Kış Destek paketi yüzde 32’lik artışla 9 Bin TL’ye çıkarıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım hizmetleri kapsamında, artan temel ihtiyaç giderleri ve kış dönemindeki ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Kara kış destek tutarını artırdı. Bu doğrultuda, Muğla Kart sosyal yardımından faydalanan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilerek tek seferlik sosyal yardım alan vatandaşlara yılda bir kez, mevcut sosyal yardımlarına ek olarak verilen Kara kış destek tutarı yüzde 32 artırılarak 9 Bin TL olarak belirlendi.

İLGİLİ HABER

500 bin fide üreticilere ücretsiz dağıtılacak!
500 bin fide üreticilere ücretsiz dağıtılacak!

12 bin aileye 40 milyon destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmediği, dayanışmanın ve paylaşmanın güçlendiği bir kent için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kış Desteği ile Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kış dönemindeki temel ihtiyaçlarını karşılamalarının kolaylaştırılmasını ve artan giderlerinin ekonomik etkisinin hafifletilmesini amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı ‘Kara Kış Destek Paketi’ uygulaması ile 12 bin 185 aileye 40 Milyon 292 Bin 550 TL’lik destek sağladı.

İLGİLİ HABER

Kontrolden çıkan otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu
Kontrolden çıkan otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal dayanışmayı artıran, vatandaşları ekonomik olarak destekleyen ve yüzlerini bir nebze olsun güldüren projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

İLGİLİ HABER

Tır şoförlerinden tepki! Uzun kuyruklar taşımacılığı aksatıyor
Tır şoförlerinden tepki! Uzun kuyruklar taşımacılığı aksatıyor

Başkan Aras; "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal şartlarda hemşehrilerimizin yanında olmak, onların yüzlerini güldürmek, aile ekonomisine katkı sağlamak ve en önemlisi de onların yalnız olmadığını hissettirmek için sosyal destek projelerimize devam ediyoruz. Kara kış desteğimizle hemşehrilerimizin soğuk kış günlerinde bir nebze olsun yanlarında oluyor, yuvalarının sıcacık olmasını sağlıyoruz. Tüm Muğla’mızı kucaklayan, hemşehrilerimizin yüzlerini güldüren proje ve hizmetlere devam edeceğiz" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

3 katlı binanın zemininin çökmesiyle 40 kişi tahliye edildi
#Gündem

3 katlı binanın zemininin çökmesiyle 40 kişi tahliye edildi

Kış ayı öncesi Kara Kış Desteği’ni yüzde 32 arttı
#Gündem

Kış ayı öncesi Kara Kış Desteği’ni yüzde 32 arttı

500 bin fide üreticilere ücretsiz dağıtılacak!
#Gündem

500 bin fide üreticilere ücretsiz dağıtılacak!