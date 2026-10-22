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500 bin fide üreticilere ücretsiz dağıtılacak!

22.10.2026 - 23:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ORDU (İHA)

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kendi bünyelerinde ürettikleri toplam 500 bin adet sebze fidesini, teşvik amacıyla üreticilere ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyledi.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi seralarında tohumdan fide üretimini sürdürüyor. Yeni sezon için üretilen 500 bin adet kışlık sebze fidesinin 200 binini oluşturan brokoli, karnabahar, beyaz ve kırmızı baş lahana çeşitleri teşvik için dağıtıma hazır hale gelirken, 300 bin adet kışlık marul fidesinin de kısa süre içerisinde üreticilere ulaştırılması planlanıyor.

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"Ordu'nun bereketli topraklarında ürün çeşitliliğini sağlıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki belediyeye ait seralarda incelemelerde bulundu. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Güler, kışlık sebze üretimini yaygınlaştırmak ve ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti. Kendi seralarında farklı ürünler yetiştirdiklerini kaydeden Güler, "Kışlık sebzelerin fideleri bizden.

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Kendi seralarımızda geçen yıl itibarıyla farklı ürünler de yetiştirmeye başladık. Karnabahar ve brokoli gibi kış sebzelerini yaygınlaştırdık. Marul ve kırmızı baş lahana gibi ürünleri de yetiştirdik. Bu çalışma ile hem ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz hem de Ordu'nun bereketli topraklarında ürün çeşitliliğini sağlıyoruz. Yakın zaman içerisinde bu fidelerimizi vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Bu yıl vatandaşlarımıza ayrıca teşvik olması amacıyla brokoli, karnabahar, beyaz ve kırmızı baş lahana fidelerimizi herhangi bir ücret almadan dağıtacağız" dedi.

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Tohumdan yetiştirilen fidelerin ilerleyen günlerde Ordu'nun 19 ilçesindeki üreticilere ulaştırılacağı bildirildi.

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