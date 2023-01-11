Bakan Bozdağ'dan Sinan Ateş açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileri ile 2022 yılı değerlendirme toplantısı yaptı.

Bozdağ, başörtüsü teklifiyle ilgili, "Bu düzenlemeye kökten karşı çıkmayı tarif affetmez" dedi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak da konuşan Bozdağ, 13 kişinin tutuklu olduğunu ve 1 kişinin de arandığını hatırlatarak, "Tetikçi de yakalanıp adalete teslim edilecek. Kimsenin şüphesi olmasın, yargı işliyor" ifadelerini kullandı.

ALTILI MASADA 'ÇOKLU ADAY' TARTIŞMASI

Bozdağ, Ahmet Davutoğlu'nun 'çoklu aday' önerisini ise "Hükümeti yetkisiz kılmakla hiçbir farkı yok" olarak değerlendirdi.

HDP'YE KAPATMA DAVASI

Bozdağ, HDP'nin kapatma davasına ilişkin de "Görülen davada bakan olarak kanaatimi paylaşmam doğru olmaz" şeklinde konuştu.

28 ŞUBAT DAVASI HÜKÜMLÜLERİ

Adalet Bakanı Bozdağ, 28 Şubat davası hükümlüleri ile ilgili de "Kenan Deniz ve İlhan Kılıç hakkında 'kocama hali'ne ilişkin raporlar Adli Tıp'tan çıkmış durumda. Süreç devam ediyor." dedi.

TERÖRİSTLERİN İADESİ

Bakan Bozdağ, "İsveç FETÖ'cüleri vermiyor, kapıyı kapatana biz de kapatırız" dedi.