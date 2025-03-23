Bakan Bayraktar: 2028’de 5 katını üreteceğiz

Bakan Bayraktar, Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen iftar programına katılarak gençlere Türkiye’nin enerji vizyonunu anlattı.

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Türkiye’nin genç nüfusu, büyüyen ekonomisi ve şehirleşmesi sayesinde enerji talebinin arttığını ifade eden Bayraktar, petrol ve doğal gaz talebinde son 23 yılda 3 kat artış meydana geldiğini söyledi. Bayraktar, 2016 yılında uygulamaya aldıkları Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak ve enerjide bağımsız bir ülke kurmak hedefiyle yola çıktıklarını kaydederek “Enerjideki bağımsızlık meselesi bizim için bir milli güvenlik meselesidir.” diye konuştu.

12 KİLOMETRELİK SONDAJ KABİLİYETİ

Petrol ve doğal gaz aramacılığında yabancı şirketlerle ortaklıkları bir kenara bıraktıklarını ve dünyanın en modern sismik ve sondaj arama gemilerine sahip bir ülke haline geldiklerini anlatan Bayraktar, “Su yüzeyinden itibaren 12 kilometreye kadar sondaj yapma kabiliyetine sahip 4 tane gemimiz var.” dedi.

2028’DE 5 KAT ARTACAK

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Bayraktar, Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasından bir ay sonra 21 Ağustos 2020’de Sakarya Gaz Sahası adını verdikleri sahada Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini belirterek “Gazı 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdik. Bugün 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendimiz karşılar hale geldik. İnşallah Nisan’da bir kilometre taşına ulaşacağız. Bugünkü üretimi yüzde 25 arttıracağız. 2028’de bugünkünün 5 katı gaz üreterek Türkiye'nin konutlarda kullandığı gazı kendi gazımızdan sağlıyor olacağız.” diye konuştu.

100 BİN VARİL HEDEFİ

Petrolün yüzde 92’sini ithal ettiklerini vurgulayan Bayraktar, “Adı terörle anılan Gabar'da şu anda hummalı bir çalışma var. Terörden dolayı adeta girilemeyen dağlarda, 90’ın üzerinde kuyu faaliyet gösteriyor. Günde 80 bin varil petrol üretir hale geldik. Burada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Allah'ın izniyle 100 bin varilin de üzerine çıkacağız.” dedi.

NİJER’DEN 3 BUÇUK TONLUK ALTIN

Bayraktar, Türkiye’nin Somali'de, Libya'da, Irak'ta, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Afrika'da doğal gaz ve maden arayan bir ülke haline geldiğine de değinerek “Nijer'de ilk altın madenimizden üretim yapacağız. 2026 yılında yaklaşık 3 buçuk ton altın üretmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.