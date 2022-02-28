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Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

28.02.2022 - 10:38 |
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar tarafından görüşmede; Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken, bölgede barış için çalışmaya devam edeceği belirtildi. Bakan Rezkinov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti.

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