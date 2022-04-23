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Bakan Akar, Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe- Kilit Operasyonu'nu takip etti. Bakan Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

23.04.2022 - 01:26 | | DHA
Bakan Akar, Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde

Bakan Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirdiği iftarın ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçti. Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. 

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