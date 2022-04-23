Bakan Akar, Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde

Bakan Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirdiği iftarın ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçti. Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.