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Tunceli'de 'Eren Kış-23' operasyonunda EYP düzenekleri bulundu

Tunceli kırsalında 1062 personelle devam eden Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonunda PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 3 sığınak ve içindeki el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri ile EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

22.04.2022 - 23:52 |
Tunceli'de 'Eren Kış-23' operasyonunda EYP düzenekleri bulundu

Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 12 Şubatta başlatılan Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonları 1062 personelle aralıksız devam ediyor. İnsansız hava araçları, taarruz helikopterleri ve iz bulma köpeklerinin desteği ile süren operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçleri, içerisinde iki EYP ve yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınağı, düzenekleri ve malzemeleri imha ederek kullanılmaz hale getirdi.

Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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