Tunceli'de 'Eren Kış-23' operasyonunda EYP düzenekleri bulundu

Tunceli'de güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede hareket kabiliyetlerini kısıtlayarak yaşam koşullarını zorlaştırmak ve teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engellemek amacıyla 12 Şubatta başlatılan Eren Kış-23 Mercan Dağları operasyonları 1062 personelle aralıksız devam ediyor. İnsansız hava araçları, taarruz helikopterleri ve iz bulma köpeklerinin desteği ile süren operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı 3 sığınak tespit edildi. Güvenlik güçleri, içerisinde iki EYP ve yaşam malzemelerinin bulunduğu sığınağı, düzenekleri ve malzemeleri imha ederek kullanılmaz hale getirdi.

Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.