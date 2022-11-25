Bakan Akar: En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir

İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen üçüncü geminin denize iniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve iki ülkeden üst düzey protokol katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar burada, Pençe Kılıç Harekatı ve son dönemdeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin de açıklamalarda da bulundu.



'GÜVENLİK KAYGILARININ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKTIĞI DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'



Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, "Gemilerimizin ülkelerimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Pakistan ve Türkiye arasında köklü dostluk bağları bulunmaktadır. Pakistanlı kardeşlerimizle ortak yürütülen MİLGEM projesi de geçmişten gelen ilişkilerimizi geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşıyacak önemli bir projedir. Üretilen ve üretilecek olan gemilerimizin ülkemiz ile dost ve kardeşimiz Pakistan'ın savunma ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Jeopolitik gelişmelerin hızlandığı, giderek derinleşen mevcut sorunlara yenilerinin eklendiği, artan risk tehdit ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst seviyeye çıktığı dönemden geçiyoruz. Böyle hassas süreçte proaktif davranarak savunma ve güvenlikle ilgili her türlü tedbiri almaya ve bu yeni dönemin şartlarına kendimizi hazırlamaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTINA UYGUN'



Akar, "Kahraman ordumuz nerede olursa olsun, tehlike nereden gelirse gelsin, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlama azim ve kararlılığındadır. 19 Kasım'da başlatılan Pençe Kılıç Harekatı da bu kararlılığımızı göstermiştir. Sınırlarımızın ötesinden hedef gözetmeksizin sivil yerleşim yerlerine alçakça saldırılar düzenleyen terör unsurlarına yönelik düzenlenen bu harekat kapsamında teröristlere yönelik belirlenen hedefler ateş altına alınmış, örgüte ait çok sayıda barınak, sığınak, tünel depo ve karargahlar tam isabette imha edilerek Pençe Kılıç Harekatında toplam 326 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin inleri başlarına yıkılarak ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kasteden hainlere büyük darbe vurulmuştur. İcra edilen tüm operasyonlarımız Birleşmiş Milletler şartının 51'inci maddesinde belirtilen uluslararası hukuka uygun" dedi.



'EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK'



Bakan Akar, "Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı sadece terör unsurları hedef alınarak dini ve etnik kökenine bakılmaksızın, tarihi, dini, kültürel dokular, hastaneler, sivil alt yapı ile çevrenin güvenliğine ve korunmasına da hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet gösterilerek icra edilmektedir. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Pençe Kılıç Harekatı da göstermiştir ki, Türk Silahlı Kuvvetleri üstün operasyonel kapasiteye sahip dünyanın sayılı ordularından biridir. Bu seviyelere ulaşmamızda başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere personelimizin kahramanlık ve fedakarlıklarının yanı sıra yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirdiği üstün teknoloji ürünü harp silah araç ve gereçlerinin önemi açıkça görülmüştür. Yüzde 80'ler seviyesine ulaşan yerli ve milli savunma sanayimiz artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamanın yanı sıra dost, kardeş ve müttefik ülkelerin savunma ihtiyacına cevap verebilecek duruma gelmiştir" diye konuştu.



'AMACIMIZ SAVUNMA SANAYİMİZİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAKTIR'



Bakan Akar, "Amacımız Türkiye'ye yüzyılı, vizyonu doğrultusunda savunma sanayimizi küresel ölçekte etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla en üst seviyeye taşımaktır. Bu nedenle milli istikbal mücadelesi olarak gördüğümüz yerli ve milli savunma sanayimizi daha ilerilere taşımak için kamu, vakıf, özel sektör kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz ile tam bir uyum ve sinerji içerisinde azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdür. Günümüzdeki savunma ve güvenlik konseptinde yerli ve milli savunma sanayinin geliştirilmesinin yanı sıra dost ve müttefik ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışma da gerçekten son derece önemlidir. Bunun bilincindeyiz. Bu açıdan zatı devletlerinin gayretleriyle dünyada çok yönlü ve etkin bir diplomasi ortaya koyan Türkiye birlikte çok daha güçlüyüz anlayışı doğrultusunda dost ve müttefik ülkelerle başta savunma sanayi olmak üzere hemen her alanda güçlü iş birlikleri kurmaktadır. Bu anlayışla inşa edilen ve bugün denize indirilen PN Khaibar ve Pakistan Deniz Kuvvetlerine uzun yıllar hizmet edeceğine, önümüzdeki dönemdeki ilişkilerimizi çok daha derinleştireceğine yürekten inanıyorum. Aynı şekilde Deniz Kuvvetlerimiz için inşa edilen Akhisar ve Koçhisar Açık Deniz Karakol gemilerimize de donanmamızın hareket kabiliyeti daha da artacak böylelikle denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi çok daha güçlü bir şekilde koruyacağız" ifadelerini kullandı.