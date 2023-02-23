Bakan Akar: 100 silah arkadaşımızı kaybettik

Bakan Akar, TRT Haber'e yaptığı açıklamada "Bizim şu ana kadar 100 silah ve mesai arkadaşımı kaybettik. Ayrıca iki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler" dedi.

"TSK SEFERBER OLDU"

(Asker kışladan geç çıktı iddiası) Akılla mantıkla izah edilemez. Örneğin Malatya'da saat 5.45'ten itibaren Mehmetçiğin enkazlara koştuğu açıkça görülüyor. Dolayısıyla bunun çok çok örnekleri var. İlk andan itibaren silahlı kuvvetlerimiz seferber oldu. Sadece deprem bölgesindekiler değil, bütün silahlı kuvvetler KKTC'dekiler dahil tüm Mehmetçik seferber oldu.

"EKİPLERİMİZ 304 VATANDAŞIMIZI SAĞ KURTARDI"

Depremin büyüklüğünden teknik ve işçilerimizden timler oluşturduk. 80 timi bölgelere dağılmak faaliyetiyle ciddi katkılar sundu. Yaptığımız çalışmalarla köpeklerimiz, arama kurtarma ekipleri 304 vatandaşımızı sağ olarak enkazlardan çıkarmayı başardılar. Maalesef 2 bin 250 vatandaşımızın cenazelerine de arkadaşlarımız ulaştılar. Bizim burada sadece arama kurtarma değil hayatını devam ettirilmesi içinde çalışmalarımız devam ediyor. 4 bin 400 kumanya dağıttık.

"DEPREMDEN ETKİLENEN SURİYELİLER ÜLKELERİNE DÖNÜYORLAR"

(Suriye'den göç dalgası) Yani buna da şimdi yapılacak şey cevap vermemek. Burada biz bu işin kaynağını öğrenmek için biz bizzat raporlarını aldık. Hudut Birlikleriyle konuştuk, Hudut karakollarıyla konuştuk, vatandaşlarla konuştuk. Depremden etkilenen Suriyeliler ülkelerine dönüyorlar.

Askerler görevde, gece gündüz sınır hattında. Ayrıca İHA'larla kontrol ettik, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Sınır hattından geçilmesi söz konusu değil.

"HAVA FİLOMUZ ÇOK GÜÇLÜ"

(Hava koridoru desteği) Burada bizim söylediğimiz TSK milletinin yanında manasının içerisinde bizim tüm unsurlarımıza haber verildi ilk andan itibaren. Şu anda bizim tüm Deprem bölgesini destekleyen 65 uçağımız 70 helikopterimiz var. İhtiyaç dahilinde incirlik üssünü kullanıyoruz. Şu ana kadar 5 bin 500'e yakın sorti yapıldı. Ve bu çok büyük bir rakam. Hava filomuz çok güçlü. İleriye doğru çadırlar ve ihtiyaç dahilindekiler taşındı. Batı'ya doğru da tahliyeler gerçekleştirildi.

TCG Bayraktar hastaneye çevrildi. Hastane gemimizde iki bebeğimiz doğdu. O da bize biraz umut oldu.