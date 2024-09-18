Bahar - Nihal Candan kardeşlerin yargılanmasına devam ediliyor
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan’ın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
18.09.2024 - 13:46 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu bulunan Bahar Candan ile sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ablası Nihal Candan hazır bulundu. Müşteki ifadelerinin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi.
Verilen arada adliyeden çıkan Nihal Candan "Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz?" sorularına tek eliyle kalp işareti yaparak cevap verdi. Candan gazetecilerin diğer sorularını ise yanıtsız bıraktı.