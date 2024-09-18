Bahar - Nihal Candan kardeşlerin yargılanmasına devam ediliyor

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu bulunan Bahar Candan ile sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ablası Nihal Candan hazır bulundu. Müşteki ifadelerinin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi.

Verilen arada adliyeden çıkan Nihal Candan "Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz?" sorularına tek eliyle kalp işareti yaparak cevap verdi. Candan gazetecilerin diğer sorularını ise yanıtsız bıraktı.