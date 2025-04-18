Bahar gelmek bilmiyor! 18 Nisan'da lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü
Ardahan'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, ortaya çıkan eşsiz manzara dronla havadan görüntülendi.
Ardahan'da bir haftadır etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehir, beyaz örtü altında eşsiz manzaralar sundu. Dronla havadan kaydedilen görüntüler, izleyenleri mest etti.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık