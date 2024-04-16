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Bağcılar'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar var

İstanbul Bağcılar'da bu sabah 5 araç zincirleme kazaya karıştı, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

16.04.2024 - 08:56 |
Bağcılar'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Batışehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağcılarda feci kaza 5 araç birbirine girdi, yaralılar var

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti. Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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