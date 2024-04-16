Bağcılar'da feci kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar var
İstanbul Bağcılar'da bu sabah 5 araç zincirleme kazaya karıştı, kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
16.04.2024 - 08:56 |
Kaza, sabah saatlerinde Bağcılar Batışehir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti. Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.