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AYM'den Seçim Kanunu kararı! Oy çokluğuyla reddetti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal talebini oy çokluğuyla reddetti.

28.09.2022 - 17:18 |
AYM'den Seçim Kanunu kararı! Oy çokluğuyla reddetti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.

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