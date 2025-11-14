Aydın’da su fiyatlarına yüzde 70 indirim! Öneri komisyona havale edildi

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. CHP Grubu tarafından verilen ve su ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılmasını, ayrıca beş yıl boyunca zam uygulanmamasını öngören önerge kurulda okunduğu sırada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Önergenin ardından konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yüzde 50 indirim yeterli olmaz, bunu yüzde 70'e çıkaralım" ifadeleriyle konuya yeni bir boyut kazandırdı. Başkan Çerçioğlu'nun çıkışı sonrasında hem CHP Grubu'nun teklifi hem de indirimin yüzde 70'e çıkarılması yönündeki karşı öneri, meclis üyelerinin oybirliğiyle ilgili komisyona havale edildi.

Komisyondan çıkacak rapor doğrultusunda su fiyatlarında uygulanacak indirim oranının netlik kazanması bekleniyor.