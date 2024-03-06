Aydın’da şehiriçi yolcu minibüsü devrildi, çok sayıda kişi yaralandı! Feci kaza

Kaza üniversite varyantında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 M 385 plakalı şehiriçi özel halk minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisindeki yolcular ekipler tarafından çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar devam ediyor.