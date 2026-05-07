GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydın’da şap hastalığı alarmı: 17 mahallede karantina tedbirleri alındı

Aydın’da şap hastalığı alarmı: 17 mahallede karantina tedbirleri alındı

07.05.2026 - 23:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/ AYDIN, (DHA)

Aydın’da şap hastalığı alarmı: 17 mahallede karantina tedbirleri alındı

Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki bir mahallede şap hastalığı görülmesi üzerine, Çine ilçesindeki bazı mahallelerde dahil olmak üzere iki ilçede toplam 17 mahallede karantina tedbirleri alındı.

Haberin Devamı

Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler Mahallesi’nde tespit edilen şap hastalığından dolayı yeni tedbirler alındı. Hastalığın görüldüğü mahalle ve yakın konumunda bulunan; Karacaören, Paşaköy, Çavdar, Eğridere, Koyunlar, Alioğulları ve Karaçakal mahalleleri ile Çine ilçesindeki; İbrahimkavağı, Bağlarbaşı, Bereket, Çatak, Sarnış, Subaşı, Elderesi, Kavşit ve Kırkışık mahallelerinde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

İLGİLİ HABER

Otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı
Otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı

Karantina kararı sona erene kadar bu mahallelerde hayvan hareketleri durduruldu. Bu çerçevede, bahse konu 17 mahallede hayvan giriş çıkışı ile alım satım yapmanın yasaklandığı bildirildi.

İLGİLİ HABER

Berberde satırlı dehşet! Husumetlisinin saldırısına uğradı: 2 kişinin yaralandığı kavga anı kamerada
Berberde satırlı dehşet! Husumetlisinin saldırısına uğradı: 2 kişinin yaralandığı kavga anı kamerada

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığın yayılmasını engellemek için saha çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABER

Bolu’da ormanlık alanda gezinen yaban kedisi kameraya takıldı
Bolu’da ormanlık alanda gezinen yaban kedisi kameraya takıldı

Güncel Haberler

Hantavirüs nedir? Hantavirüs nasıl bulaşır? Hantavirüs belirtileri nelerdir? Hantavirüs nerede görüldü?
#Gündem

Hantavirüs nedir? Hantavirüs nasıl bulaşır? Hantavirüs belirtileri nelerdir? Hantavirüs nerede görüldü?

Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın tehdit görüntüleri ortaya çıktı: 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim
#Gündem

Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın tehdit görüntüleri ortaya çıktı: 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim

10'uncu katta asılı kalan 2 işçi dehşeti yaşadı!
#Gündem

10'uncu katta asılı kalan 2 işçi dehşeti yaşadı!