Otomobilinden indiği sırada silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 16.00 sıralarında Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Şehri Met Sitesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.Ç., otomobilden indiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu yaralanan S.Ç. yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.