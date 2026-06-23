Osmaniye'de Amanos Ultra Trial için gerim sayım başladı!

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Yarışların ardından düzenlenecek törende genel klasmanda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Kadınlar ve erkekler genel klasmanında derece elde eden sporculara Garmin Fenix 8, Garmin Instinct 3 ve Garmin Forerunner 165 akıllı saatler verilecek. Ödüller, her parkurun kadın ve erkek genel klasman sıralamasına göre ayrı ayrı dağıtılacak.