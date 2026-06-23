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Osmaniye'de Amanos Ultra Trial için gerim sayım başladı!

23.06.2026 - 16:19Güncellenme Tarihi:

Osmaniye'de Amanos Dağları'nın eşsiz doğasında düzenlenecek Amanos Ultra Trail için geri sayım başladı.

1Osmaniye'de Amanos Ultra Trial için gerim sayım başladı!

Osmaniye Belediyesi tarafından 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona bin sporcu başvuru yaptı.

2Osmaniye'de Amanos Ultra Trial için gerim sayım başladı!

Türkiye'de parkurunda zirve geçişi bulunan tek ultra maraton olma özelliğine sahip yarışlarda sporcular, hem zorlu parkurlarla mücadele edecek hem de dereceye girebilmek için ter dökecek.

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3Osmaniye'de Amanos Ultra Trial için gerim sayım başladı!

Bin 650 metre rakımdaki Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nden başlayacak yarışlarda sporcular, Amanos Dağları'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Karaçay Şelalesi ve tarihi kalelerin bulunduğu parkurlarda koşacak.

4Osmaniye'de Amanos Ultra Trial için gerim sayım başladı!

Organizasyon, 5K Şenlik Trail, 16K Zorkun Short Trail, 27K Cebelibereket Medium Trail ve 50K Amanos Ultra Trail kategorilerinde kadınlar ve erkekler klasmanlarında gerçekleştirilecek.

5Osmaniye'de Amanos Ultra Trial için gerim sayım başladı!

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek organizasyona yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "27-28 Haziran'da sporun kalbi Zorkun'da atacak. 5 kilometreden 50 kilometreye kadar doğal parkurlarımız var. Şelaleler şehri, kaleler şehri Osmaniye'mizde, Zorkun'un kalem gibi güzel çam ağaçları arasında herkesi bu coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz. Yoğun talep nedeniyle başvuruları kapattık. Osmaniye sizi çağırıyor" dedi.

6Osmaniye'de Amanos Ultra Trial için gerim sayım başladı!

Yarışların ardından düzenlenecek törende genel klasmanda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Kadınlar ve erkekler genel klasmanında derece elde eden sporculara Garmin Fenix 8, Garmin Instinct 3 ve Garmin Forerunner 165 akıllı saatler verilecek. Ödüller, her parkurun kadın ve erkek genel klasman sıralamasına göre ayrı ayrı dağıtılacak.

7Osmaniye'de Amanos Ultra Trial için gerim sayım başladı!

Amanos Ultra Trail'in, Osmaniye'nin doğal ve turistik değerlerinin tanıtımına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.