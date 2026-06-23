Osmaniye'de Amanos Ultra Trial için gerim sayım başladı!
Osmaniye'de Amanos Dağları'nın eşsiz doğasında düzenlenecek Amanos Ultra Trail için geri sayım başladı.
Osmaniye Belediyesi tarafından 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona bin sporcu başvuru yaptı.
Türkiye'de parkurunda zirve geçişi bulunan tek ultra maraton olma özelliğine sahip yarışlarda sporcular, hem zorlu parkurlarla mücadele edecek hem de dereceye girebilmek için ter dökecek.
Bin 650 metre rakımdaki Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nden başlayacak yarışlarda sporcular, Amanos Dağları'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Karaçay Şelalesi ve tarihi kalelerin bulunduğu parkurlarda koşacak.
Organizasyon, 5K Şenlik Trail, 16K Zorkun Short Trail, 27K Cebelibereket Medium Trail ve 50K Amanos Ultra Trail kategorilerinde kadınlar ve erkekler klasmanlarında gerçekleştirilecek.
Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek organizasyona yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, "27-28 Haziran'da sporun kalbi Zorkun'da atacak. 5 kilometreden 50 kilometreye kadar doğal parkurlarımız var. Şelaleler şehri, kaleler şehri Osmaniye'mizde, Zorkun'un kalem gibi güzel çam ağaçları arasında herkesi bu coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz. Yoğun talep nedeniyle başvuruları kapattık. Osmaniye sizi çağırıyor" dedi.
Yarışların ardından düzenlenecek törende genel klasmanda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Kadınlar ve erkekler genel klasmanında derece elde eden sporculara Garmin Fenix 8, Garmin Instinct 3 ve Garmin Forerunner 165 akıllı saatler verilecek. Ödüller, her parkurun kadın ve erkek genel klasman sıralamasına göre ayrı ayrı dağıtılacak.
Amanos Ultra Trail'in, Osmaniye'nin doğal ve turistik değerlerinin tanıtımına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.