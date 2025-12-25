Aydın'da otomobille çarpışan ticari araç yan yattı: 7 yaralı

Kaza, Efeler Mahallesi'ndeki Köroğlu Caddesi ile Batı Çevre Bulvarı kesişiminde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ANA 541 plakalı Hyundai marka otomobil ile 09 APF 005 plakalı Wolkswagen marka ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi savrulan ticari araç refüjdeki trafik levhalarına çarparak yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçların içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi oldu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.