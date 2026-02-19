AydÄ±nâ€™da ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk günü (19 Åžubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açÄ±lacak?
On bir ayÄ±n sultanÄ± Ramazan geldi Ã§attÄ±. AydÄ±nâ€™da yaÅŸayan binlerce vatandaÅŸ, "BugÃ¼n iftar saat kaÃ§ta?" ve "AydÄ±n imsakiye 2026" aramalarÄ±yla ilk oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklarÄ± vakti merak ediyor. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2026 Ramazan Ä°msakiyesi ile AydÄ±n iÃ§in iftar, sahur ve teravih saatleri belli oldu. Ä°ÅŸte detaylar...Â
AYDINâ€™DA Ä°LK Ä°FTAR SAAT KAÃ‡TA? (19 ÅžUBAT 2026)Â
AydÄ±nâ€™da Ramazan'Ä±n birinci gÃ¼nÃ¼nde oruÃ§lar akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte aÃ§Ä±lacak. Ä°ÅŸte il genelinde beklenen o vakitler:Â Â
AydÄ±n Ä°ftar Vakti (AkÅŸam EzanÄ±):Â 18:58Â Â
AydÄ±n Sahur Vakti (Ä°msak):Â 06:26Â
AydÄ±n Teravih NamazÄ±:Â 20:14Â Â
VatandaÅŸlar, akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte yÄ±lÄ±n ilk iftar sofrasÄ±na oturacak ve dualar eÅŸliÄŸinde oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklar.Â
AYDINÂ RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ° 2026 (Ä°LK 5 GÃœN)Â
Ramazan ayÄ± boyunca iftar ve sahur saatleri her gÃ¼n birkaÃ§ dakika ileri veya geri giderek deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nleri iÃ§in AydÄ±nÂ namaz vakitleri:Â
TARÄ°HÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â SAHURÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ä°FTARÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â TERAVÄ°HÂ
19.02.2026Â
06:26Â
18:58Â
20:14Â
20.02.2026Â
06:25Â
18:59Â
20:15Â
21.02.2026Â
06:24Â
19:00Â
20:16Â
22.02.2026Â
06:23Â
19:01Â
20:17Â
23.02.2026Â
06:21Â
19:02Â
20:18Â
Â