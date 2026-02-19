GAZETE VATAN ANA SAYFA
AydÄ±nâ€™da ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk günü (19 Åžubat 2026) iftar saat kaçta, oruç ne zaman açÄ±lacak?
19.02.2026 - 13:45GÃ¼ncellenme Tarihi:
On bir ayÄ±n sultanÄ± Ramazan geldi Ã§attÄ±. AydÄ±nâ€™da yaÅŸayan binlerce vatandaÅŸ, "BugÃ¼n iftar saat kaÃ§ta?" ve "AydÄ±n imsakiye 2026" aramalarÄ±yla ilk oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklarÄ± vakti merak ediyor. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2026 Ramazan Ä°msakiyesi ile AydÄ±n iÃ§in iftar, sahur ve teravih saatleri belli oldu. Ä°ÅŸte detaylar...Â

AydÄ±n ilk iftar heyecanÄ± baÅŸladÄ±! Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nÃ¼ (19 Åžubat 2026) iftar saat kaÃ§ta, oruÃ§ ne zaman aÃ§Ä±lacak? Ä°ÅŸte tÃ¼mÂ detaylar....Â 

AYDINâ€™DA Ä°LK Ä°FTAR SAAT KAÃ‡TA? (19 ÅžUBAT 2026)Â 

AydÄ±nâ€™da Ramazan'Ä±n birinci gÃ¼nÃ¼nde oruÃ§lar akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte aÃ§Ä±lacak. Ä°ÅŸte il genelinde beklenen o vakitler:Â Â 

AydÄ±n Ä°ftar Vakti (AkÅŸam EzanÄ±):Â 18:58Â Â 

AydÄ±n Sahur Vakti (Ä°msak):Â 06:26Â 

AydÄ±n Teravih NamazÄ±:Â 20:14Â Â 

VatandaÅŸlar, akÅŸam ezanÄ±nÄ±n okunmasÄ±yla birlikte yÄ±lÄ±n ilk iftar sofrasÄ±na oturacak ve dualar eÅŸliÄŸinde oruÃ§larÄ±nÄ± aÃ§acaklar.Â 

AYDINÂ RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ° 2026 (Ä°LK 5 GÃœN)Â 

Ramazan ayÄ± boyunca iftar ve sahur saatleri her gÃ¼n birkaÃ§ dakika ileri veya geri giderek deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterecek. Ä°ÅŸte Ramazanâ€™Ä±n ilk gÃ¼nleri iÃ§in AydÄ±nÂ namaz vakitleri:Â 

TARÄ°HÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  SAHURÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Ä°FTARÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  TERAVÄ°HÂ 

19.02.2026Â 

06:26Â 

18:58Â 

20:14Â 

20.02.2026Â 

06:25Â 

18:59Â 

20:15Â 

21.02.2026Â 

06:24Â 

19:00Â 

20:16Â 

22.02.2026Â 

06:23Â 

19:01Â 

20:17Â 

23.02.2026Â 

06:21Â 

19:02Â 

20:18Â 

