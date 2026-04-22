GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Aydın’da dava öncesi para talep edip dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı

22.04.2026 - 00:54

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, görülecek bir dava öncesinde kendisine yardımcı olmak vaadiyle para talep ederek bir şahsı dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, E.H. (40), daha önce tanıştığı A.B.'den (48) avukat bulması için yardım istediğini, A.B.'nin sahte avukat olarak R.K.'yı (37) tanıttığını ve bu şahıslar tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

İLGİLİ HABER

Iğdır’da alacak verecek kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Iğdır’da alacak verecek kavgasında bir kişi ağır yaralandı

Konuya ilişkin inceleme başlatan Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, bir davayı çözme vaadiyle, bir suçtan dolayı yargılanan mağdurdan bir miktar para aldığını tespit etti. Daha sonra şüphelilerin mağdurun sözde tutuklanmaması için sağlık raporuna ihtiyaç duyduğunu, sahte sağlık raporu ayarlayabileceğini vaad ederek mağdurdan bir miktar daha para aldığı belirlendi.

İLGİLİ HABER

Şırnak’ta kamyonet şarampole uçtu 1 kişi ağır yaralandı
Şırnak’ta kamyonet şarampole uçtu 1 kişi ağır yaralandı

Öte yandan, yapılan incelemelerde R.K.'nın avukat olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların ardından polis çeşitli suç kayıtları bulunan A.B. ve R.K.'yı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. A.B. ve R.K. çıkarıldığı mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABER

Görüntüsü güzel ama cezayı duyan bir adım geri çekiliyor!
Görüntüsü güzel ama cezayı duyan bir adım geri çekiliyor!

Güncel Haberler

25 yıl sonra ilk gerçekleşti! Vatandaşlar ilgiyle izledi
#Gündem

25 yıl sonra ilk gerçekleşti! Vatandaşlar ilgiyle izledi

Aydın’da dava öncesi para talep edip dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı
#Gündem

Aydın’da dava öncesi para talep edip dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı

Iğdır’da alacak verecek kavgasında bir kişi ağır yaralandı
#Gündem

Iğdır’da alacak verecek kavgasında bir kişi ağır yaralandı