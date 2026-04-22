Aydın’da dava öncesi para talep edip dolandırdılar: 2 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, E.H. (40), daha önce tanıştığı A.B.'den (48) avukat bulması için yardım istediğini, A.B.'nin sahte avukat olarak R.K.'yı (37) tanıttığını ve bu şahıslar tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Konuya ilişkin inceleme başlatan Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, bir davayı çözme vaadiyle, bir suçtan dolayı yargılanan mağdurdan bir miktar para aldığını tespit etti. Daha sonra şüphelilerin mağdurun sözde tutuklanmaması için sağlık raporuna ihtiyaç duyduğunu, sahte sağlık raporu ayarlayabileceğini vaad ederek mağdurdan bir miktar daha para aldığı belirlendi.

Öte yandan, yapılan incelemelerde R.K.'nın avukat olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmaların ardından polis çeşitli suç kayıtları bulunan A.B. ve R.K.'yı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. A.B. ve R.K. çıkarıldığı mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.