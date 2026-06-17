23 yıldır Erzincan'ı terk etmedi: Köy halkı gözü gibi bakıyor

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Köy sakinleri, yıllardır aynı noktaya gelen leylekleri adeta ailelerinin bir parçası olarak görüyor. Leyleklerin dönüşüyle köyde yeniden hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar da yuvalarını korumak için özen gösteriyor.Köy sakinlerinden Songül Aydın, leyleklerin her yıl düzenli olarak köye geldiğini belirterek, "Yıllardır bu leylekler köyümüzde yaşıyorlar. Kışın gidip baharda geri geliyorlar. Vefalı leyleklerimiz. Biz de onları seviyoruz." dedi.Mertekli köyünde 23 yıldır aynı direğin üzerinde yaşamlarını sürdüren leylekler, köy halkının ilgisi ve korumasıyla yeni yavrularını dünyaya getirmeye hazırlanıyor.