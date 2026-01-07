GAZETE VATAN ANA SAYFA
Aydın'da aşk sarmalı! 22 yaşındaki kadın aşk vaadiyle 65 yaşındaki vatandaşı dolandırdı

07.01.2026 - 16:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/AYDIN, (DHA)-

Aydın'da, 65 yaşındaki bir kişiyi aşk vaadiyle 1,5 milyon lira dolandırdığı suçlamasıyla 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Dilara A. (22) yakalanıp, tutuklandı.

Kentte yaşayan Dilara A., iddiaya göre aşk vaadiyle güven sağladığı kişinin kimlik bilgisi ve şifrelerini ele geçirdi. Dilara A. ardından cep telefonundan o kişiye ait banka hesabındaki 1,5 milyon lirayı telefon bankacılığı aracılığıyla kendi hesabına aktararak, dolandırdı.

3 YIL 7 AY HAPİS CEZASI

Şikayet üzerine Dilara A. hakkında dava açıldı. Dilara A.'ya bilişim suçları kapsamında 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aranan Dilara A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Dilara A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

