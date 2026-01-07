Aydın'da ucuzluk pazarı: İğne atsan yere düşmüyor, yerini duyan koşuyor

5

Tuncay Salman da pazara artık genç neslin daha fazla rağbet gösterdiğini belirterek, "Pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. Fiyatlar piyasanın çok çok altında ve gayet uygun. 50 liraya kazaklarımız, trikolarımız var. Kadınlara yönelik ürünlerimiz olsa da erkeklere göre ürünlerimiz de var. Mağazada bulamadığınız ürünlerin hepsini burada bulabilirsiniz. 150 kiloya uyacak bedenler dahi pazarda mevcut. Beden problemi yaşamazsınız. Pazarın en büyük özelliği bu hafta gördüğünüz ürünü haftaya görmüyorsunuz. Her hafta yeni bir ürün yeni bir model geliyor, her hafta sıfırlanıyor. Pazar kültürü apayrı bir şey. Vatandaşlar burada modayı takip edebilir. Dünya markalarının hepsi burada. Aklınıza gelebilecek tüm markaların ürünlerini burada bulabilirsiniz. Eskiden annelerimiz ablalarımız gelirdi şimdilerde üniversite öğrencileri de genellikle pazarı tercih ediyor. Gelenler ürünleri gördükten sonra haftaya bir daha geliyor. Böyle kısım kısım çevre büyüyor ve pazarın potansiyeli daha da artıyor. Z kuşağı pazara alışmaya başladı" diye konuştu.