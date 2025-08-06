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GündemAydın Efeler'deki yangının sebebi ortaya çıktı! Gelin, kayınpedere kızdı ateşi yaktı
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Aydın Efeler'deki yangının sebebi ortaya çıktı! Gelin, kayınpedere kızdı ateşi yaktı

06.08.2025 - 13:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

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Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen tarım arazisi yangınıyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Yapılan soruşturma sonucu, yangını kayınpederine kızan gelinin çıkardığı belirlendi. Kayınpederiyle arazi anlaşmazlığı yaşayan kadın, istediği olmayınca araziyi ateşe verdi. gözaltına alınan 40 yaşındaki gelin gözaltına alındı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım arazisinde çıkan ve 30 dönüm alana zarar veren yangına ilişkin çalışma yürüttü.

Aydın Efelerdeki yangının sebebi ortaya çıktı Gelin, kayınpedere kızdı ateşi yaktı

Yangını çıkardığı tespit edilen Y.E. (40), gözaltına alındı.

Y.E'nin ifadesinde, yangını arazi anlaşmazlığı yaşadığı kayınpederine kızdığı için çıkardığını söylediği öğrenildi.

Konuklu Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

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