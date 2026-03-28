Aydın Efeler'de istinat duvarı çöktü; 4 otomobil hasar gördü
28.03.2026 - 19:37
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 otomobil hasar gördü.
Olay, saat 17.00 sıralarında Efeler ilçesi Girne Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Bölgede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvardan düşen parçalar nedeniyle 4 otomobil hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekiplerinin bölgede riskli alanlara yönelik çalışma yapacağı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.