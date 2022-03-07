Türkiye’genelinde hafta başından itibaren soğuk hava etkisini gösterecek. Çarşamba gününden itibaren tüm bölgelerde yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Tahminlere göre, Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası etkili olacak. Peki, Aybar kar fırtınası nedir? Sibirya soğukları ne zaman başlıyor? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte detaylar…

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C’ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Aybar soğuk hava dalgası Sibirya kökenlidir. Bu fırtınan rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı bilgisi gündemde yer aldı. Geniş bir alanda etkili olması beklenmesi nedeniyle kar fırtınasına, heybetli, görkemli anlamına gelen aybar ismi verildi. Ocak ayının son haftası İstanbul'da etkili olan kar fırtınasına ise avar ismi verilmişti.

BUGÜN HAVA NASIL?

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15