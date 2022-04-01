Avrupa diken üstünde! Rusya gazı kesecek mi?

Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak" açıklamasında bulunması Avrupa'da tedirginlik yaratmıştı.

Daha önce açıkladığı Rus doğal gazı için Ruble zorunluluğunu kararını imzalayan Putin, "Doğal gazın ruble ile ticareti için kararnameyi imzaladım. Alıcılar, Rus bankalarında ruble hesabı açmak zorunda. Gaz tedarikleri için ödemeler 1 Nisan'da başlayacak. Eğer ödemeler yapılmazsa, mevcut kontratları durduracağız. Euro ve dolar cinsinden yeni işlemler ayrıca bloke edilebilir. Mevcut riskler kabul edilemez" diye konuşmuştu.

AVRUPA'YA GAZ AKIŞI KESİLECEK Mİ?

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov' Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz ödemelerinin ruble olarak yapılması talimatının geri dönülemez olduğunu, ancak Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmayacaklarını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamanın devamı şöyle:

"1 Nisan'dan sonra yapılacak gaz sevkiyatlarının ödemeleri Nisan'ın ikinci yarısı ve Mayıs'ta gelecek.

Gazprom gaz alıcıları ile yakın şekilde çalışacak. Rusya, 1 Nisan'dan itibaren Avrupa'ya gaz akışını kesmeyecek.

Putin'in gaz ödemelerinin ruble ile yapılması emrinden geri dönülemez.

Ruble şu anda bizim için en tercih edilir ve güvenli para birimi.

Almanya'nın Gazprom'un bağlı ortaklıklarını millileştirmesi fikri uluslararası yasaların ihlali olur ve kabul edilemez.

Rus varlıklarını millileştirmek iyi bir şey getirmez."