Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu araca hediye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Avrasya Tüneli'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Avrasya Tüneli'nin ülke ekonomisine 6 yılda 1,2 milyar dolarlık katkı sağladığını ve yatırım maliyetini bu sürede karşıladığını belirtildi.

Açıklamanın ardından Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sahibini bekledi. Yaklaşık 10 dakika süren bekleyişin ardından 100 milyonuncu aracın sahibi Sercan İnal'a, tünelden bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye edildi.





Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi’nde konuşan Bakan Karaismiloğlu, "2022 yılında Avrasya Tüneli’ni kullanan araçların yüzde 93’ü otomobil, yüzde 6’sı minibüs ve yüzde 1’i motosiklet oldu. 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verilen tünelden 2022 yılı içerisinde 256 bin 264 motosiklet geçişi yapıldı. Araçların tüneli tercih etme oranı Asya yönünde yüzde 50,3 iken, Avrupa yönünde yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Avrasya Tüneli kullanıcılarına 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra daha az yakıt tüketimi, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etkenlerin de etkisiyle günlük çift yönlü seyahatlerde her bir kullanıcıya 2022 yılında ortalama 196 TL’lik kazanç sağladı. Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalması ile oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda Tünel kullanıcılarının yüzde 23’ü günlük çift yönlü geçişlerde Avrasya Tüneli’ni tercih ettiler.

Tünelimizin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısı; 22 Aralık 2022 tarihinde 74 bin 210 olmuştur. 2023 yılı Ocak ayının ikinci yarısında hafta içi trafik ortalaması 71 binin üzerinde gerçekleşerek günlük belirlenen minimum trafik garantisinin üzerinde seyretti. Tünel ve diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alınarak yapılan analiz sonucunda 2022 yılında kullanıcıların hafta içi zaman kazancı; Kozyatağı – Bakırköy yönünde sabah saatlerinde aylık ortalama 35 dakika, akşam saatlerinde aylık ortalama 45 dakika olurken; Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 26, akşam saatlerinde 42 dakika olarak gerçekleşti. 2022 yılında Avrasya Tüneli’nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 38 saniye içinde müdahale edildi ve 11 dakika 42 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü" dedi.

"6 YILLIK TOPLAM KATKISI 1,2 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR"



Bakan Karaismailoğlu, "Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1,2 milyar dolara ulaşmıştır. Böylelikle Avrasya Tüneli, ülke ekonomisine katkısıyla yatırım maliyetini 6 yılda karşıladı. Duyanlar duymayanlara anlatsınlar lütfen" dedi. 100 milyonunce aracın sürücüsü Sercan İnal da tüneli açıldığından beri kullandıklarını belirterek, "Çok rahatlattı trafiği. Karşıya geçeceğimiz zaman burayı tercih ediyoruz. Şu anda da çok şaşırdık" dedi.