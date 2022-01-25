GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAVM'lerle ilgili flaş gelişme! AVM'ler kaçta açılacak? Ve belli oldu
HaberlerGündem Haberleri AVM'lerle ilgili flaş gelişme! AVM'ler kaçta açılacak? Ve belli oldu
ABONE OL

AVM'lerle ilgili flaş gelişme! AVM'ler kaçta açılacak? Ve belli oldu

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakatın sağlandığını belirtti.

25.01.2022 - 09:57 | | İHA
AVM'lerle ilgili flaş gelişme! AVM'ler kaçta açılacak? Ve belli oldu

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakatın sağlandığını belirtti. İstanbul’da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, AVM’lerin açılış saati ile ilgili İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

''İstanbul Valiliği’nin kararını dikkate alarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Birleşik Markalar Derneği Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır. ''

    GÜNCEL HABERLER

    İki yılda üretimi 2 kat arttı, tanesi 40 lira! Yılda 300 bin lira kazanç sağlıyor...

    İki yılda üretimi 2 kat arttı, tanesi 40 lira! Yılda 300 bin lira kazanç sağlıyor...

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altında tahminler peş peşe geldi! Saat verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! Altında tahminler peş peşe geldi! Saat verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Kamerun'da stadyum girişinde izdiham! Biri bebek, 8 kişi öldü

    Kamerun'da stadyum girişinde izdiham! Biri bebek, 8 kişi öldü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İki yılda üretimi 2 kat arttı, tanesi 40 lira! Yılda 300 bin lira kazanç sağlıyor...

    İki yılda üretimi 2 kat arttı, tanesi 40 lira! Yılda 300 bin lira kazanç sağlıyor...

    Sıradaki Haber
    İstanbul yol durumu! Tem otoyolu, E-5, D 100 karayolu açık mı, İstanbul canlı trafik durumu ve kapalı yollar nasıl sorgulanır? İstanbul trafik durumu canlı izleme linki!

    İstanbul yol durumu! Tem otoyolu, E-5, D 100 karayolu açık mı, İstanbul canlı trafik durumu ve kapalı yollar nasıl sorgulanır? İstanbul trafik durumu canlı izleme linki!

    Sıradaki Haber
    Kamerun'da stadyum girişinde izdiham! Biri bebek, 8 kişi öldü

    Kamerun'da stadyum girişinde izdiham! Biri bebek, 8 kişi öldü

    Sıradaki Haber
    Maaş farkları ne zaman yatacak? Memur, emekliler ve öğretmenler zamlı maaşları hangi ayda, ocak ayının kaçında alınacak?

    Maaş farkları ne zaman yatacak? Memur, emekliler ve öğretmenler zamlı maaşları hangi ayda, ocak ayının kaçında alınacak?

    Sıradaki Haber