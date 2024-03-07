AVM inşaatında 11 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı

Yargıtay bozma ilamında olay tarihinden uzun bir zaman önce eksikliklerin Kaldem inşaatın yetkililerine bildirildiği ancak bu eksikliklerin tamamlanmadan, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirilmeden çalışmalara devam edildiği belirtildi. Buna göre inşaat şirketinin hissedarı olan kardeşler Abdullah, Mehmet ve Kadir Altun'un eylemlerinde bilinçli taksir olduğu belirtilerek haklarında verilen14 yıl hapis cezası onandı.

İlamda inşaat teknikeri sanık Cem Yıllar'ın, şantiye şefi inşaat mühendisi Hikmet Tezcan'ın hakkında verilen mahkumiyet kararlarının yerinde olmadığı beraat verilmesi gerektiği anlatıldı. Hakkında beraat kararı verilen C sınıfı iş güvenliği uzmanı Ömer Faruk Gülmez' e ilişkin ise Yargıtay, eksikliklerin düzeltilmemesine rağmen para cezası yâ da iş durdurma yetkisini kullanmadığını belirterek olayın meydana gelmesinde bilinçli taksir unsurları oluştuğundan hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini ifade etti. Firma ortağı olan Yalçın Arıcı ve Hakan Mintaş'ın ise olayın meydana gelmesinde alabilecekleri herhangi bir tedbir ve önlemin bulunmayışı nedeniyle kusurlu olmadıkları haklarında beraat hükmü kurulması gerektiği kaydedildi. Şirket yönetim kurulu başkanı Çoşkun Yılmaz ve başkan yardımcısı Orhun Kartal'ın da bir kusurlarının olmadığı gözetilerek haklarında beraat kararı verilmesi gerektiğine yer verildi.

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YARGITAY ÜYESİ KARŞI OY KULLANDI

Kayı inşaat yetkilisi Ahmet Salahattin Şakarcan'a verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını Yargıtay oy çokluğuyla onadı. Ancak bir Yargıtay üyesi karşı oy kullanarak Şakarcan'a eksik ceza tayin edildiğini belirtti.

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından bugün ilk duruşma görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Hakan Mintaş, Ömer Faruk Gülmez ile Cem Yıllar katılırken şikayetçiler ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"YARGITAY CIMBIZLA ÇEKER GİBİ BİR BOZMA KARARI VERMİŞ"

Bazı şikayetçilerin avukatı Berrin Demir Yargıtay'ın bozma ilamındaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, "Yargıtay sanki olayın ortaya çıkmasını engelleme noktasında, karar alma mekanizmasındaki kişilerin ceza almaması için cımbızla çeker gibi bir bozma kararı vermiştir. Oysa bu kişiler yeterince yatırım yapsalardı ve gerekli önlemleri alsalardı bu kaza yaşanmaz ve 11 kişi ölmezdi. Biz mahkemenin bozmadan önceki kararının da adalet duygusunu tatmin eder nitelikte olmadığını düşünüyoruz. Ancak, Yargıtay bozma kararını gördükten sonra da önceki kararda direnilmesinden başka talep edeceğimiz husus kalmamıştır" dedi.

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"İŞ DURDURMA İŞLEMİ YAPILACAK OLSAYDI YİNE YANGIN ÇIKARDI"

Söz hakkı verilen Ömer Faruk Gülmez ise, "Bozmadan önce hakkımda beraat kararı verilmiştir. Bu kararda direnilmesini istiyorum. Yargılama kapsamında 9 adet bilirkişi raporu alınmış, bu raporların birinde çalışanı olduğum şirkete kusur atfedilmiş, 8'inde kusursuz olduğum yönünde görüş bildirilmiştir. Ben C sınıfı iş güvenliği uzmanı olduğumdan işi durdurma, para cezası kesme gibi bir yetkim yoktu ki orada iş durdurma işlemi yapılacak olsaydı da yine yangın çıkacaktı" ddiye konuştu.

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Diğer sanıklarda beraatlerini talep etti.

Mahkeme sanıklar Orhun Kartal ve Hükmet Tezcan'ın beyanlarının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Esenyurt'taki bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 sanığın beraatine karar vermişti.

Mahkeme, sanıklar Kaldem İnşaat'ın ortakları Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın "1. derece asli kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Ayrıca Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Cem Yıllar ve Ömer Faruk Gülmez'in 'Birinci derece tali kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 6 yıl, Hikmet Tezcan'ın ise aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu kararı cezalar yönünden bozarken, beraatler yönünden onamıştı. Dava dosyasının yeniden Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelmesinin ardından, Kayı İnşaat yetkilileri Vehbi Engin Öztürk, Ahmet Selahattin Şakarca, Çoşkun Yılmaz ve Orhun Kartal ile Miratek İş Güvenliği Uzmanı Nuri Şener Tığlı, Miratek Danışmanlık yetkilisi Hakan Mintaş ve Mirak İş Getliştirme Uzmanı Cemal Birol Meral hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Dosya kapsamında 7 kişi hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ek iddianame düzenlenmişti.

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