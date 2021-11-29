Avcılar'da otelci çift Esra ve Nurettin Yıldız'ın öldürülmesiyle ilgili 7 gözaltı
İstanbul Avcılar'da Esra ve Nurettin Yıldız çiftinin öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
29.11.2021 - 12:29 | | Ali AKSOYER / İstanbul (DHA)
Avcılar'da 11 Ekim'de Esra Yıldız evinde bıçaklanarak öldürüldü. Eşi Nurettin Yıldız'ın otomobili Esenyurt'ta yakılmış halde bulundu. Polis, Nurettin Yıldız'ın cesedini de Beylikdüzü'ndeki Dereağzı Mahallesi'nde bulmuştu.