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Avcılar'da metrobüsün motoru alev aldı! Yolcular panik yaşadı

21.07.2026 - 11:27Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Avcılar'da metrobüsün motoru alev aldı! Yolcular panik yaşadı

Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsün motor bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Şoförün ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, olay nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. 

Olay, saat 10.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı yakınında Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Metrobüsten çıkan dumanı fark eden şoför aracı durdurarak müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Metrobüs, yapılan kontrollerin ardından yoldan kaldırılırken, olay nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Olayda yaralanan olmadı.

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