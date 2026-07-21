Avcılar'da metrobüsün motoru alev aldı! Yolcular panik yaşadı

Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Metrobüs Durağı yakınında Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Metrobüsten çıkan dumanı fark eden şoför aracı durdurarak müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Metrobüs, yapılan kontrollerin ardından yoldan kaldırılırken, olay nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Olayda yaralanan olmadı.