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Avcılar'da dehşet! Eşi ve 3 çocuğunu katledip intihar etti

03.03.2025 - 15:20Güncellenme Tarihi:
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin incelemeleri sürüyor.

Olay, saat 13.20 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Şamlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polis ekiplerini arayan Ayşe Akyol Tarhan, dün gece yarısından bu yana kızı Fikriye Alıcı ve ailesinden haber alamadığını söyledi.

KAPIYI ÇİLİNGİR AÇTI

İhbar üzerine adrese giden ekipler kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla daireye girdi. Eve giren Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri baba Velican Alıcı, anne Fikriye Alıcı ve 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan çalışmalarda olayda kullanılan silahın Velican Alıcı'nın elinde olduğu ve Alıcı'nın başından vurulmuş şekilde bulunduğu tespit edildi. Aile yakınları ve Fikriye Alıcı'nın annesi Ayşe Akyol Tarhan, Alıcı çiftinin bir süredir tartışma yaşadığı ve dün geceki tartışmanın ardından eşi Fikriye Alıcı'yı ve 3 çocuğunu öldürdüğünü iddia etti. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Avcılarda dehşet Eşi ve 3 çocuğunu katledip intihar etti

AİLE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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