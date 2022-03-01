GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAvcılar ve Esenyurt'ta operasyon! Kadının çantasından çıktı
HaberlerGündem Haberleri Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon! Kadının çantasından çıktı
ABONE OL

Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon! Kadının çantasından çıktı

İstanbul Avcılar ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 6 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, biri kadın, diğeri yabancı uyruklu iki şüpheli yakalandı.

01.03.2022 - 09:10 | | İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)
Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon! Kadının çantasından çıktı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. 22 Şubat günü saat 01.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir sokakta araçla uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlendi. Ekipler sokak içerisinde bir araç bulunduğu içerisinde şüpheli bir kişinin olduğunu tespit ederken, şüpheli araçla kaçmaya çalıştı. G.T. isimli şüpheli kadın kısa sürede yakalandı. Kadının çantasından 5 parça halinde satışı hazır 49.92 gram metamfetamin bulundu.

Yapılan araştırmada G.T.'nin uyuşturucu maddeleri Esenyurt'ta bulunan yabancı uyruklu M.N. isimli kişiden temin ettiği belirlendi. M.N. adlı erkek şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda satışa hazır halde çeşitli gramajlarda paketlenmiş olarak 5 kilo 890 gram metamfetamin, 2 hassas terazi 5 bin 765 lira ile 300 dolar bulundu. Bu kişinin farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari’den törenle memleketi Van’a uğurlandı
İlgili Haber
Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari’den törenle memleketi Van’a uğurlandı
28 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte ölü ve yeni hasta sayısı
İlgili Haber
28 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! İşte ölü ve yeni hasta sayısı
Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü!
İlgili Haber
Savunma Sanayii Başkanı Demir'in acı günü!
RTÜK'ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı
İlgili Haber
RTÜK'ten Ukrayna yayınlarına ilişkin uyarı

GÜNCEL HABERLER

İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

Altında son dakika! Ve bugün başladı! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

Altında son dakika! Ve bugün başladı! Altın fiyatlarında büyük düşüş! Gram altın, yarım altın, çeyrek altın tam altın...

Bakan Akar'dan flaş açıklama! 'Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz'

Bakan Akar'dan flaş açıklama! 'Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

İnternetten cep telefonu alan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan yandı

Sıradaki Haber
Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2022! CTE 5.455 İKM, katip, hemşire, şoför, aşçı ve kaloriferci alımı başvuruları nasıl ve nasıl yapılır, alım şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı 2022! CTE 5.455 İKM, katip, hemşire, şoför, aşçı ve kaloriferci alımı başvuruları nasıl ve nasıl yapılır, alım şartları nelerdir?

Sıradaki Haber
Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz fatura desteği kimlere veriliyor? Doğalgaz yardım başvurusu 2022 e-devlet ekranı!

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz fatura desteği kimlere veriliyor? Doğalgaz yardım başvurusu 2022 e-devlet ekranı!

Sıradaki Haber
Putin’in 64 kilometrelik yıkım ordusu Kiev'e yaklaşıyor!

Putin’in 64 kilometrelik yıkım ordusu Kiev'e yaklaşıyor!

Sıradaki Haber