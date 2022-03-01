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Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari’den törenle memleketi Van’a uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu ErenKış-25' operasyonunda arazi arama tarama faaliyeti sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal'ın (27) cenazesi, Hakkari Fatih Jandarma Kışlasında düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Van'a uğurlandı.

01.03.2022 - 00:46 | | DHA
Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari’den törenle memleketi Van’a uğurlandı

Çukurca ilçesine bağlı Narlı Köyü'nün Kasran Harabeleri Taşlık mevkisinde düzenlenen 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu Eren Kış-25' operasyonunda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş için Hakkari Fatih Jandarma Kışlasında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Ögrenci, Adalet Komisyon Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Kahraman, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri polis ve asker katıldı.

Uzman Çavuş Sunal'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun cenaze aracıyla tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra da şehidin özgeçmişi okundu. Okunan duaların ardından şehit Sunal'ın naaşı, helikopterle memleketi Van'ın Gevaş ilçesine uğurlandı. Şehit Sunal'ın cenazesi yarın Van'da düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.

Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari’den törenle memleketi Van’a uğurlandı



HAKKARİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çukurca Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken düzenlenen operasyonda kazara silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan J. Uzm. Çvş. Mürsel Sunal ilimizde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı" ifadesini kullanıldı

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