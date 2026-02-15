Ataşehir TEM Otoyolu’nda makas atan araç kaza yaptı

TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde, Ataşehir mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

İDDİAYA GÖRE MAKAS ATTI

Saat 01.00 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsünün makas atarak ilerlediği öne sürülen ve kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, aynı istikamette seyreden 34 EGF 240 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç refüjdeki bariyerlerin altına girdi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapılırken, durumlarının hafif olduğu öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Hasar gören araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.