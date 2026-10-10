Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan başkanvekili seçildi

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Ataşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından seçilen Başkan Vekili Murat Güneş'in de tutuklanarak görevden uzaklaştırılması üzerine mecliste yeni başkan vekilini belirlemek üzere başlayan oy verme sürecinde heyecan sürüyor. CHP grubunun salona gelmeme kararı aldığı ve oy verme işleminin tek adayla gerçekleştiği oylamada, Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan ilk 3 turda 18'er oy alarak oy oranını korudu. Seçim süreci 4'üncü tur oylamasıyla devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda saat 10.00'da toplanan Ataşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği seçimi gerçekleştiriliyor. Seçim öncesinde salonda açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve MHP gruplarının ortak kararıyla Cumhur İttifakı'nın Ataşehir Belediye Başkan Vekili adayının Serdar Orhan olduğunu ilan etti.

MECLİSTEKİ SANDALYE DENGELERİ DEĞİŞTİ

Seçim öncesinde Ataşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan istifalar ve parti geçişleri neticesinde sandalye dağılımında kritik değişiklikler yaşandı. Son olarak CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse'nin partisinden istifa ederek bağımsız üye olduğunu açıklamasıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 17'ye geriledi. Yaşanan son gelişmelerle birlikte meclisteki sandalye dağılımı AK Parti 16, CHP 17, MHP 2 ve bağımsız 3 üye şeklinde şekillendi. Böylece AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı 18 üye ile mecliste sayısal üstünlüğü eline geçirdi.





CHP GRUBU SALONA GELMEDİ, OTURUM 21 MECLİS ÜYESİYLE BAŞLADI

CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı. CHP'li 17 meclis üyesinin katılmadığı ve bu üyelerden 3'ünün kısıtlı statüsünde bulunduğu oturumda, Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi ile 3 bağımsız üyenin salonda hazır bulunmasıyla gerekli toplantı yeter sayısı sağlandı. Böylece oylama salonda yer alan toplam 21 meclis üyesiyle gerçekleştirildi.





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İLK 3 TURDA SONUÇ DEĞİŞMEDİ, 4'ÜNCÜ TURA GEÇİLDİ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince gizli oylamayla yürütülen seçimde süreç kademeli turlar halinde ilerliyor. Salonda hazır bulunan 21 meclis üyesinin katılımıyla gerçekleşen oylamalarda, ilk 3 turun tamamında da aynı sonuç çıktı. Cumhur İttifakı'nın tek adayı Serdar Orhan ilk 3 turda da 18'er oy alırken, sandıktan her turda 2'şer oy boş çıktı. Oylamanın ilk iki turunda meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 25 oy, 3'üncü turda ise en az 19 oy şartına ulaşılamaması üzerine oy verme işleminde 4'üncü tura geçildi.

4'üncü tur oylamasıyla Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan, AK Parti ve MHP'den 18 oy ve 1 bağımsız oy alarak 19 oyla Ataşehir Belediyesi Başkanvekili seçildi.