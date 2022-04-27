Atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan karara gÃ¶re;Â Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± Engelli ve YaÅŸlÄ± Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Faik YÄ±ldÄ±rÄ±m gÃ¶revden alÄ±nÄ±rken,Â Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±naÂ 12 mÃ¼fettiÅŸ atandÄ±.

HAZÄ°NE VE MALÄ°YE BAKANLIÄžINDA YAPILAN ATAMALAR

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± Hazine BaÅŸkontrolÃ¶rlÃ¼klerine; Harun GÃ¼rer, Ä°smail HalÄ±cÄ±, Semih Åžahin ve Turgut SayÄ±lÄ±r, Hazine KontrolÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ise Fatih YetiÅŸen getirildi. Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±Â BaÅŸmÃ¼fettiÅŸliklerine 36 baÅŸmÃ¼fettiÅŸ,Â Vergi MÃ¼fettiÅŸliÄŸine 9 mÃ¼fettiÅŸ atandÄ±.

MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M BAKANLIÄžINDA GÃ–REVLENDÄ°RMELER

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ankara Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Turan AkpÄ±nar gÃ¶revden alÄ±ndÄ±, yerine Harun Fatsa getirildi. DiyarbakÄ±r Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YÃ¼ksel Arslan, EskiÅŸehirÂ Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hakan CÄ±rÄ±t, IspartaÂ Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer YÄ±lmaz gÃ¶revden alÄ±ndÄ±. AdÄ±yaman Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ramazan AÅŸÃ§Ä±, AmasyaÂ Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Mehmet TÃ¼rkmen, DiyarbakÄ±rÂ Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Murat KÃ¼Ã§Ã¼kali, ElazÄ±ÄŸÂ Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Mehmet YiÄŸit, IspartaÂ Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Erhan Baydur, KayseriÂ Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ayhan Teltik, Mardin Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Murat Demir, NevÅŸehirÂ Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Mehmet Polat ve TrabzonÂ Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne HÃ¼seyin Burak FettahoÄŸluÂ atandÄ±.

TÄ°CARET BAKANLIÄžINDA YAPILAN ATAMALAR

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°hracat Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Mehmet Ali KÄ±lÄ±Ã§kaya, Ä°thalat Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Mehmet AzgÄ±n, UluslararasÄ± Hizmet Ticareti Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Emre Orhan Ã–ztelli, ÃœrÃ¼n GÃ¼venliÄŸi ve Denetimi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne HakkÄ± KarabÃ¶lÃ¼k, Destek Hizmetleri, Tasfiye Ä°ÅŸleri ve DÃ¶ner Sermaye Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne OÄŸuzhan ÅžatÄ±roÄŸlu, Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na SÃ¼leyman AlÄ±cÄ±, Ticaret MÃ¼fettiÅŸliÄŸine 3 mÃ¼fettiÅŸÂ getirildi.

ULAÅžTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIÄžINDA GÃ–REVDEN ALMALAR VE ATAMALAR

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± Tersaneler ve KÄ±yÄ± YapÄ±larÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Naci Kaya ileÂ IV. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yusuf TaÅŸkan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.Â Tersaneler ve KÄ±yÄ± YapÄ±larÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Burak OkÃ§u, Denizcilik Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Zafer Aslan, X. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne BuÄŸrahan Ã‡akmak,Â DLH Marmaray (Ä°stanbul) BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne GÃ¶khan TaÅŸ atandÄ±. BaÅŸmÃ¼fettiÅŸliklerine ise 9 baÅŸmÃ¼fettiÅŸ atandÄ±.

Resmi Gazete'de yapÄ±lan diÄŸer atamalara gÃ¶re;Â

Sanayii ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± Milli Teknoloji Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ä°rfan Keskin getirildi.

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸmÃ¼fettiÅŸliklerine 7 baÅŸmÃ¼fettiÅŸ atanÄ±rken, Batman Ä°l TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Mehmet AydÄ±n getirildi.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸmÃ¼fettiÅŸliklerine 12 baÅŸmÃ¼fettiÅŸ atandÄ±.

NÃ¼kleer DÃ¼zenleme Kurulu Ä°kinci BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ä°smail HakkÄ± ArÄ±kan getirilirken, Ã¼yeliÄŸine de Memduh Fatih Ã‡Ä±nar atandÄ±.Â

Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Soner Korkmaz gÃ¶revden alÄ±ndÄ±, yerine Hasan Kaymak atandÄ±.Â

GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± ÅžÄ±rnak GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Abdullah Ayar getirildi. (DHA)

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DHA-Politika - TÃ¼rkiye-Ankara - Ferhat EKÄ°NCÄ°