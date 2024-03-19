GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Atama kararları Resmi Gazete’de
ABONE OL

Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

19.03.2024 - 00:47 | | İHA
Atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Murat Yıldız, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığında ise Abdülhamit Tüfekçioğlu atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen görevden alınırken yerine ise Yusuf Tüfekçi getirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığında ise Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Şali Yıldırım, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne ise Rıza Uçan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince atandı.

GÜNCEL HABERLER

Atama kararları Resmi Gazete’de

Atama kararları Resmi Gazete’de
Bakan Fidan CNN Türk'te açıkladı: Düşmanımı beslersen, buna sessiz kalamam

Bakan Fidan CNN Türk'te açıkladı: Düşmanımı beslersen, buna sessiz kalamam
Bir ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Bir ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi