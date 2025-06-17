Askeri araçları taşıyacak olan yerli vagonların üretiminde sona doğru gelindi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) tarafından üretilen UAIS tipi askeri araç taşıma vagonlarının imalatının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, 2025-2026 üretim programında üretilecek 100 adet UAIS tipi vagonun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. envanterinde yer alacağını ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile sivil taşımacılığa hizmet edeceğini bildirdi.

'YÜZDE 95 YERLİLİK ORANINA SAHİP'

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın, TSK envanterinde bulunan ve kara yolunda taşınması zahmetli olan paletli, lastik tekerli ve diğer özel araçların demir yolu ile taşınmasında kullanılmak üzere 2023 yılında proje çalışmalarına başladığını hatırlatarak, "TSK'nın zırhlı araçlarını taşıyacak olan vagonlar, 22 ton dara ağırlığında, 14,5 metre uzunluğunda ve 68 ton yük taşıma kapasitesine sahip olarak tasarlandı. Saatte 100 kilometre hız yapabilecek özellikteki UAIS tipi vagonlar tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak yüzde 95 yerlilik oranına sahip olarak üretildi" dedi.

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'TSK ENVANTERİNDEKİ 78 ARACI TAŞIYACAK'

Bakan Uraloğlu, UAIS tipi askeri araç taşıma vagonu ile TSK envanterinde bulunan 104 adet askeri araçtan 78’inin taşınabilmesinin mümkün olduğunu söyleyerek, "Vagonlarımız, Altay tankı başta olmak üzere, Korkut, Samur, Kirpi, Toplumsal Olaylara Müdahale aracı ve Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarını taşıyacak" diye konuştu.

Uraloğlu, UAIS tipi vagonların aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaç duyduğu hizmetler dışında sivil taşımacılıkta da son yıllarda revaçta olan konteynerleri taşıyacak şekilde projelendirildiğini belirterek, "Avrupa Karşılıklı İşletilebilirlik Şartları (TSI Sertifikası) kapsamında sertifikaya sahip vagonlar, Avrupa demir yollarında da çalıştırılabilecek" ifadelerini kullandı.