Aşılama çalışmaları tamamlandı! Erzurum'da hayvan pazarları yeniden açıldı

Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, hayvan pazarının yeniden açıldığını belirterek, endişeye gerek olmadığını söyledi.



'HAYVAN PAZARLARIMIZ YENİDEN AÇILDI, ENDİŞEYE GEREK YOK'



Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, şap hastalığının 4 ay önce Avrupa'da başladığını açıkladı. Bakanlığın aşılamayı hızlandırarak 4 milyon doz civarında aşı üreterek ve Türkiye’nin her tarafında aşılama işlemini tamamlandığına işaret eden Başkan Ürüşan, ''Böyle bir hastalık ülkemizde epeydir yoktu. Şimdi hayvanında hastalık olunca diğerlerine bulaşmasın diye işletmeler hayvanını kesiyor. Hastalığı olmayan üretici de ‘bana bulaşmasın’ diye kesiyor. Sadece aşılarını yaptırıp il ve ilçe müdürlüklerinin aşılama çalışmaları ile besicilerimizin endişe etmelerine gerek yok.

Özellikle bu sıkıntılı süreç içerisinde sahada özverili ve titiz bir çalışma sürdürerek görev yapan veteriner hekimlerimize, desteklerini esirgemeyen tüm üreticilerimiz ve besicilerimize teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın aşılama çalışmalarını tamamlayarak, Şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarından Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin illerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldı. Hızlı aşılama ve kontrollü şekilde hayvan pazarlarının açılmasıyla, önümüzdeki günlerde üreticimiz de daha fazla rahatlatacak.



'ELİNİZDEKİ HAYVANIN KIYMETİNİ BİLELİM'



Besicilerimizden isteğimiz elimizdeki hayvanın kıymetini bilelim yarın bu hayvanları tekrar arayacağız. Bakanlık ciddi anlamda aşılama çalışmalarını tamamlamıştır. Biyogüvenlik tedbirlerini aldığımız taktirde sorun olmayacaktır. Bu durumun tedbiri için üreticimizin desteklenmesi lazım. Gerçek ve doğru bir analiz yapılması lazım. Üreticilerimizin zarar ve giderlerinin, verim kaybının hesaplanması; üretici bazında değerlendirilmesi gerekir.'



''SPEKÜLASYONLARA İTİBAR EDİLMESİN''



''Birtakım fırsatçılar sanki hastalıkla ilgili olağanüstü bir durum varmış gibi üreticilerin ellerindeki ürünü sattırmaya çalışıyor. Bu tür spekülasyonlara itibar edilmesin. Yetişmemiş et ürününü kesmeyelim. Henüz yetişmemiz hayvanımızı kesmek doğru olmaz. Üreticiler hayvanlarını aşılatsınlar. Damızlık hayvanlarımızın sağlıklı kalması hepimizin temennisidir. Ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.